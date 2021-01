Kylian Mbappé (22 ans) n’arrive pas à retrouver son niveau exceptionnel avec le Paris Saint-Germain depuis quelques mois. Pour Emmanuel Petit, l’attaquant français est en train de prendre exemple sur l’autre star du club de la capitale, Neymar.

« En dehors des problématiques liées à son physique et éventuellement son mental, j’ai l’impression qu’il s’est embrouillé dans son cerveau et qu’il a besoin de prendre du recul et de se régénérer. Mais ça arrive à tous les joueurs. Même avant la pandémie, je trouvais déjà que le garçon commençait à changer dans son attitude à la fois sur le terrain mais également quand il avait le ballon ou quand il ne l’avait pas », a indiqué le consultant pour RMC.

Avant de rajouter : « Il a une expression corporelle qui ne me semble pas positive. J’ai le sentiment qu’il se « neymarise », qu’il veut faire ce que Neymar fait sur le terrain alors qu’il n’a pas du tout les qualités de Neymar. J’ai l’impression aussi que ses adversaires ont bien analysé sa qualité principale, la vitesse. La vraie qualité de ce garçon c’est de jouer sur la spontanéité et de ne pas se prendre la tête ».