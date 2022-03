Pour Rothen, il faudra une vraie révolution en interne pour réussir à prolonger Kylian Mbappé.

Présent à l’antenne de RMC ce vendredi, Jérôme Rothen a donné son avis sur le cas Kylian Mbappé, dont l’avenir semble s’écrire du côté de Madrid. Mais pour l’ancien Parisien, les dirigeants du PSG peuvent encore retenir le Français, à une seule condition.

« Je pense que le mal est un mal pour un bien. Ce n’est pas un problème d’argent pour Mbappé mais c’est que l’image du club le dérange. Il ne peut pas le dire ouvertement parce que ce serait montrer aux gens leur incompétence. Il y a des signes qui ne trompent pas. Quand Kylian dit qu’il veut un projet sportif bien précis, ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut savoir lire entre les lignes. Il veut plus de professionnalisme, plus de combativité sur le terrain avec une attitude différente. Je pense que c’est un ensemble de choses. Cet ensemble de choses, j’ai bon espoir que ça change. L’Emir doit prendre ses responsabilités. Il s’est encadré des mauvaises personnes. Il doit se rendre compte des critiques et des échecs récurrents. Si le PSG fait une vraie révolution, je pense que Kylian Mbappé restera. Ils sont dans les clous dans la proposition avec deux ans de contrat. Il ne veut pas être dans une prison dorée et être dans les mains des Qataris. »