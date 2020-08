Pas en forme lors de la finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich (0-1), Kylian Mbappé est très critiqué par les observateurs. Didier Deschamps a évoqué en conférence de presse l’état de forme de l’attaquant français.

“Je regarde les matchs. Il est aussi dépendant d’un collectif, d’une utilisation. Il a eu ce problème à la cheville. Il est revenu. En connaissant Kylian, il aurait pu mieux faire et il le sait lui-même. A partir du moment où il n’y a pas le résultat escompté, et que Kylian fait partie des joueurs qui doivent être décisifs au même titre que Neymar, ils sont amenés à être plus critiqués que les autres quand ils ne le sont pas”, a expliqué le sélectionneur de l’équipe de France.

Avant de poursuivre : “Ce n’est pas non plus un robot, il a fait des choses intéressantes. Il aurait pu en faire d’autres mieux. En prenant compte du contexte particulier, de ce qui a précédé avec le fait d’avoir été arrêté après la finale de la Coupe de France, ça a pu avoir un impact sur l’aspect athlétique, même s’il est jeune et en pleine santé”.