Actuellement avec l’Equipe de France afin de préparer l’Euro 2020, Kylian Mbappé qui sera en fin de contrat en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain évoque son avenir. Il répond également a Nasser Al-Khelaifi, président, qui sous entendait que l’attaquant s’occupe s’occupait du mercato.

Présent en conférence, à trois jours d’affronter l’Allemagne lors du premier match de l’Euro 2020, Kylian Mbappé a répondu à son président, Nasser Al-Khelaifi : « Je n’ai jamais demandé un seul joueur au président ou à Leonardo. Je suis un simple joueur de foot, je dois me contenter du terrain. Je n’ai jamais demandé un seul joueur au PSG. » Lorsqu’on lui demande si une prolongation est possible, il répond que « cela ne m’intéresse pas, je suis ici pour représenter la France, le plus important c’est l’équipe de France, je ne veux pas perturber le groupe. » Supporters du Paris Saint-Germain, ils vous faudra patienter encore un peu avant de savoir si le champion du monde 1998, restera dans la capitale. Cette saison, Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur du championnat de France de Ligue 1 pour la troisième saison consécutives. Il a également remporté le trophée UNFP du meilleur joueur.