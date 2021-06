De retour au Real Madrid, Carlo Ancelotti profite de ses quelques semaines de répit offertes par l’Euro 2020. Il suit d’ailleurs la compétition avec une grande attention et commente le résultat des phases de groupe. Le technicien italien de 63 ans encense logiquement la Squadra Azzurra.

Carlo Ancelotti : « C’est la grande surprise du tournoi. L’Italie joue un football offensif et sans calcul, a une organisation défensive rigoureuse et la jeunesse de sa structure principale amène de l’enthousiasme et de la vitesse. Mais certains équipes sont à craindre. Il y a la Belgique parce qu’elle a Lukaku, la France aussi, car Kylian Mbappé fait peur et le Portugal a son joyau, CR7, mais avec l’Italie il est difficile pour moi de choisir ou de voir un réel favori se dégager« , a-t-il déclaré pour Il Giornale.