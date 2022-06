Dans sa dernière lettre, l’Observatoire du Football CIES, Kylian Mbappé, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2025 avec le Paris Saint-Germain, arrive en tête du classement des joueurs les mieux valorisés au monde, devant Vinicius Junior et Erling Haaland.

Kylian Mbappé est le joueur le plus cher du monde. L’attaquant, qui a prolongé son contrat jusqu’en juin 2025 avec le Paris Saint-Germain, a été valorisé à plus de 200 millions d’euros, par l’Observatoire du Football CIES. L’attaquant international français devance le Madrilène Vinicius Junior (185 millions d’euros) et le futur joueur de Manchester City Erling Haaland (153 millions d’euros).

Sept joueurs de Ligue 1 dans le TOP 100

En plus de Kylian Mbappé, six joueurs de Ligue 1 font partie du TOP 100 : Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Paris Saint-Germain, Lucas Paquetá, Olympique Lyonnais, Aurélien Tchouaméni, AS Monaco et Jonathan David, Lille.