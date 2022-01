Pour Jean-Michel Larqué, consultant RMC, Kylian Mbappé est tout simplement meilleur quand Messi et Neymar ne sont pas avec lui sur la pelouse.

« J’aimerais aller sur un terrain spécifique concernant Kylian Mbappé : vous n’avez pas remarqué que lorsque Messi et Neymar ne sont pas là, lui est meilleur ? Et surtout sans Neymar, qui est tout de même énormément absent depuis le début de la saison, il me semble que Mbappé a explosé entretemps. Et on ne peut pas dire non plus que, même s’il reste un joueur extraordinaire, l’apport des passes décisives de Messi pour Mbappé soit très conséquent. Le constat est là : quand eux ne sont pas présents, Mbappé est meilleur », a indiqué le consultant de RMC.