Selon le journaliste de France Bleu Paris Bruno Salomon, Kylian Mbappé doit faire un geste pour les supporters parisiens en accordant une interview à un média…Ce n’est pas gagné…

« Non, à 160M€ je ne vends pas. C’est une offre de paraitre des Madrilènes. Ils font une offre que les Parisiens sont sûrs de refuser. Pour être clair, le PSG verrouille le dossier depuis le début. Pas question de négocier, ils ne veulent pas le vendre même s’il est en fin de contrat en 2022, même s’ils le perdront peut-être gratuitement en fin de saison. Ils ont envie de voir Neymar et Messi jouer avec Mbappé. Pour moi, Madrid n’a pas été assez violent dans son attaque. Une offre de 200M€, cela pourrait créer une vraie brèche. Dans le clan Mbappé on aurait compris le jeu des Madrilènes sur ce coup là. Moi, j’ai un peu de mal avec cette proposition du Real. A la table des négociations tu dois entrer plus violemment dans l’affaire », a indiqué le consultant sur France Bleu.

Et d’ajouter : « Toi, l’excellent communicant, il est temps que tu t’exprimes en public sur ton avenir. Depuis ce penalty raté à l’Euro tu t’es enfermé dans un mutisme assourdissant. A part quelques tweets insipides ta non-communication est en train de te jouer des tours. J’ai en tête les sifflets à Troyes, ceux au Parc des Princes, la presse qui se pose des questions à ton sujet et même en interne, au club, beaucoup se demandent comment tu as pu changer dans ton caractère en à peine un an. Où est passé le Kid de Bondy ? Il semblerait qu’il soit devenu un grand garçon ronchon, moins souriant, capricieux, qui veut partir coûte que coûte au Real Madrid. Dis-le une bonne fois pour toutes ! Quel que soit ton choix, dis-le ! On ne t’en voudra pas. On sait comment ça se passe dans le football. Kylian, parle enfin au public parisien ! Pour le respect. Au moins pour ça. Il faut qu’il prenne la main et parle, au moins par respect. »