Kylian Mbappé a participé à la qualification du Paris Saint-Germain contre Lille (3-0), hier en 8e de finale de la Coupe de France, avec un doublé. L’attaquant du PSG a donné les ambitions du club dans la compétition.

« Je suis content. Je n’ai pas trop eu le temps de m’échauffer donc j’étais un peu froid et j’ai essayé de doser sur mes premiers ballons. Mais il y avait l’opportunité de faire quelque chose donc j’ai provoqué le penalty, je le marque et après j’ai essayé de monter en puissance dans le match. En fin de match, j’arrive à clouer le score, c’est top pour moi et surtout pour l’équipe. (…) La Coupe de France est très importante pour le club. Peut-être que les gens ne pensent pas ça, mais nous, on veut gagner cette Coupe de France », a indiqué le joueur au micro d’Eurosport.