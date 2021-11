Le feuilleton autour de Kylian Mbappé s’apprête à toucher à sa fin. Un départ du Paris Saint-Germain est tout proche d’être acté alors que les discussions avec le Real Madrid s’intensifie. Le Parisien en serait déjà au point de négocier les dernières clauses de son contrat, le reste aurait déjà conclu et finalisé.

Le Paris Saint-Germain ne sera bientôt plus que de l’histoire ancienne pour Kylian Mbappé qui s’apprête à quitter la capitale parisienne pour le Real Madrid. Récemment, l’une de ses clauses particulières a fuité concernant l’obsession de l’international français pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Une condition qu’il impose aux dirigeants madrilènes. Selon AS, après une dernière proposition du Real, Kylian Mbappé aurait accepté de faire un effort financier afin que cette particularité soit incluse dans son bail. L’offre du Real Madrid serait alors inférieure à celle du PSG, du moins d’un point de vue financier. Ce qu’il faut conclure de ses échanges et que le tricolore est en discussions très avancées avec les Merengues et qu’une prolongation à Paris est loin, très loin d’être d’actualité.