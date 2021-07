Souvent bien informé au sujet de la Ligue 1, Andrès Onrubia assure que Kylian Mbappé restera au PSG pour une ultime saison.

D’après les informations du journaliste espagnol de chez AS, Andrès Onrubia, le vestiaire du Paris Saint-Germain connaîtrait déjà la future destination de Kylian Mbappé. Interrogé par le média madrilène Bernabeu Digital, le journaliste a confirmé que le champion du monde 2018 souhaite honorer sa dernière année de contrat en France. « Sa décision de ne pas renouveler est ferme, ce qui ne veut pas dire qu’il va partir pour Madrid. Il réfléchit depuis longtemps à ne pas renouveler, sa décision est déjà prise et plusieurs de ses coéquipiers savent déjà qu’il veut le faire. Une autre chose est que Madrid n’a pas d’argent pour le signer et que le PSG ne veut pas le vendre ».

L’insider insiste également sur le fait que le Real Madrid n’a préparé aucune offre pour Kylian Mbappé cet été. Les Merengues attendront plutôt la fin de saison prochaine pour passer à l’action. « Le PSG a le droit de le retenir car il lui reste encore un an de contrat. Je ne sais pas si Madrid peut le signer, pour le moment il n’y a pas d’offre. D’ailleurs, il semble que Mbappé veut respecter son contrat, mais tout est une question de savoir ce qu’il va se passer dans les prochains mois. »