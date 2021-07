Pas forcément dans les plans de Mauricio Pochettino pour la saison à venir, Layvin Kurzawa est aujourd’hui en instance de départ.

Si le joueur devrait être relégué en tant que numéro trois au poste de latéral gauche derrière Juan Bernat et Abdou Diallo, l’ancien joueur de l’AS Monaco va devoir faire sa valise pour récupérer du temps de jeu. Et ça tombe bien, car le Galatasaray Istanbul semble intéressé par son profil pour la saison prochaine. Son président Burak Elmas ne se démonte pas et confirme que Galatasaray veut Kurzawa. « Layvin Kurzawa est le joueur que nous voulons. Nous sommes en contact avec le PSG, » a-t-il expliqué aux médias turcs dans des propos rapportés par le compte Twitter Krampon Sport. Pour rappel, il est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024 avec une valeur estimée à 12 millions d’euros par « Transfermarkt. »