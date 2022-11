Interrogé par la presse espagnole, Toni Kroos a donné son avis sur le transfert avorté de Kylian Mbappé au Real Madrid la saison dernière.

Cette semaine, Toni Kroos (32 ans) a profité d’une longue interview accordée à AS pour revenir sur la saison 2021/22 exceptionnelle du Real Madrid. Au passage, l’Allemand a adressé un petit tacle à Kylian Mbappé, tout proche de rejoindre les Merengues durant l’été.

« Je n’arrive toujours pas à expliquer ce qui s’est passé la saison dernière. Ce qui se passe au Bernabéu influence également les rivaux. Une action change beaucoup, votre confiance, l’ambiance dans le stade et la confiance du rival. Et cela impact le résultat. Honnêtement, je n’ai jamais vu rien vu de tel. De plus, ce n’était pas une fois, c’était trois fois. J’ai vu que c’était très difficile de gagner la Ligue des champions, si nous avions atteint les quarts de finale ou les demi-finales, nous aurions déjà bien fait. La non-signature de Mbappé ne nous a pas abattus, mais cela pouvait nous donner une qualité supplémentaire. Nous avons commencé la saison avec une bonne équipe, mais je ne pensais pas que nous pouvions gagner. Et puis dans les tirages au sort on a eu les meilleures équipes d’Europe et ça devenait de plus en plus dur. Mais au final, nous méritions d’être là parce que nous avons battu les quatre meilleures équipes d’Europe. »