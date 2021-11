Antoine Kombouaré souhaite que le but deLionel Messi inscrit ce week-end contre son équipe du FC Nantes aura pour mérite de lancer la saison de l’Argentin.

« Il faut que ça arrive contre nous et c’est vrai qu’il y a la spéciale Messi. Il est parti avec une course sur 30 mètres, il fixe, rentre à l’intérieur et puis il enroule à l’opposé. Il n’y a rien à faire, il faut juste dire bravo et être admiratif. Ça m’embête de dire ça, mais je suis content que ça lui arrive avec les couleurs du PSG, puis si ça peut lui donner la confiance nécessaire pour qu’il puisse marquer et gagner face à Manchester City mercredi, je serai content pour eux.«