Trois semaines avant la Coupe du monde, Presnel Kimpembe est de retour. Et ce pour le plus grand bonheur du PSG et de l’EDF. Ce dernier est revenu sur sa blessure, au micro de Téléfoot.

« Cela faisait un moment que je n’étais pas sur le terrain, cela m’a fait chaud au cœur de revenir et de célébrer, ça me rappelait mes premiers pas en professionnel. Quand t’es éloigné des terrains pendant six semaines, tu n’as pas vraiment de vie sociale avec l’équipe, il faudra faire ce qu’il faut sur le terrain.

Rater le Mondial ? Oui, j’ai eu peur, avec tous les matches qu’on enchaîne, on se pose la question tout de suite, c’est dans un coin de la tête », a expliqué Kimpembe pour Téléfoot.