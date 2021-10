Dans une interview accordée à RMC Sport, Presnel Kimpembe a exprimé sa joie de retrouver de retrouver son ancien coéquipier Christopher Nkunku à l’occasion de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le RM Leipzig en Ligue des Champions.

Un titi parisien de retour au Parc des Princes, mardi soir à l’occasion de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Christopher Nkunku revient à Paris avec le maillot du RB Leipzig pour le plus grand plaisir de Presnel Kimpembe, qui retrouve un ami.

« Je n’ai que des bons souvenirs avec lui parce que c’est quelqu’un de très simple. Il a la joie de vivre, il vit un peu au jour le jour. Il est toujours souriant. Je suis très content pour lui parce qu’il arrive aujourd’hui à démontrer ses qualités. On commence à le voir. J’ai encore l’image de lui d’un garçon un peu timide, qui commençait à s’affirmer et qui avait très peur de l’avion. J’ai toujours des vidéos de lui lorsqu’il commençait à y avoir un peu des secousses. Il commençait à sauter, sinon il faisait sa petite prière ou il s’accrochait aux sièges. Il y a toujours des bons souvenirs, j’en ai encore pleins d’autres en dehors du foot, mais on ne va pas tout dévoiler ici. On est toujours très proches, même si on a un peu plus de recul parce qu’on grandit aussi, mais on est toujours en contact », a confié le champion du monde 2018 à RMC Sport.

Si le Paris Saint-Germain est en tête du groupe A, le RB Leipzig est dernier avec deux défaites en autant de match.