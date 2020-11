Le rappeur Naza a raconté son amitié dans les colonnes de L’Equipe avec le défenseur du PSG, Presnel Kimpembe.

« Pendant le Mondial 2018, les Bleus ont boosté ma notoriété en se filmant en train de danser sur ma musique. (Presnel) Kimpembe notamment, c’était dingue, il n’arrêtait pas de partager mes sons. Le mec, c’était devenu mon attaché de presse. Je n’arrête pas de le remercier depuis ! Ce qui est marrant, c’est que grâce à lui, le regard de mon père sur moi a changé. Avant, il considérait ma carrière musicale comme un truc pas très sérieux. Quand il a vu que les Bleus m’écoutaient, Papa, qui est un dingue de foot, m’a dit : « Ah ! En fait tu es un vrai artiste » », a indiqué le rappeur dans les colonnes du quotidien L’Equipe.

Avant de poursuivre sur son amour pour le PSG : « Quand j’ai croisé l’émir, je lui ai dit sincèrement merci. Merci pour tout ce qu’il a fait pour le PSG. Parce que je supporte le club depuis longtemps, j’ai connu les années (Fabrice) Fiorèse et (José) Pierre-Fanfan (qui jouaient à Paris respectivement en 2002 -2004 et 2003-2005) et honnêtement, on ne veut plus revivre ça. Cet été, j’étais à fond derrière le PSG pendant le Final 8 et j’ai vécu la finale perdue (0-1, face au Bayern Munich) comme un drame. Il nous a juste manqué une meilleure finition, ça ne s’est pas joué à grand-chose… »