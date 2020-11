Touché au pied hier soir lors du match de Ligue des Champions face au RB Leipzig (1-2), Presnel Kimpembe pourrait être absent ce week-end pour le choc de Ligue 1 contre Rennes.

Après Kylian Mbappé, Marco Verratti ou encore Neymar, c’est au tour de Presnel Kimpembe d’être forfait pour le match de Ligue 1 du week-end face au Stade Rennais. Le défenseur central du PSG a reçu un gros coup sur le pied hier soir face au RB Leipzig, et pourrait être laissé au repos samedi. Le forfait du Parisien n’est cependant pas encore certain, mais Thomas Tuchel va devoir tout de même l’anticiper.

En revanche, il sera bel et bien présent lundi à Clairefontaine pour le rassemblement de l’équipe de France. Lui et Kylian Mbappé ont été appelés par Didier Deschamps pour les trois prochains matchs des Bleus, face à la Finlande, au Portugal et à la Suède.