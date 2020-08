10% de fierté mais 90% de rage. La fierté d’avoir été enfin là, la rage d’avoir été enfin si près, avec ce groupe là et battus par un but de mon frère …

Général, je suis fier de toi.

Que cette rage reste dans nos ventres pour repartir au combat et gagner.

⚔️🔴🔵 #LAFORCE pic.twitter.com/sJRKOxWQJ1