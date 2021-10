Titulaire hier soir dans les cages du Paris Saint-Germain face à l’OM dans le Classico du football français, Keylor Navas a livré son analyse sur le match nul et vierge entre les deux formations.

Dans un match où le Paris Saint-Germain s’est retrouvé à 10 contre 11 pendant plus de 30 minutes suite à l’expulsion d’Achraf Hakimi, le gardien costa ricien préfère retenir la bonne mentalité de l’équipe qui n’a pas encaissé de but. « Nous voulions gagner, c’était important pour nous. En première période, nous étions l’équipe qui avait la possession du ballon, et celle qui avait le plus de chance de marquer. Et en seconde période, l’expulsion a fait que nous devions défendre un peu plus. Mais au final, l’équipe a su défendre et souffrir lorsqu’elle le devait. Un point, nous prenons, ce n’est pas ce que nous voulions, mais nous prenons et c’est positif », a-t-il jugé au micro de « PSG TV. »