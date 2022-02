Pour Christophe Lollichon, Mauricio Pochettino fait une grosse erreur avec l’alternance Donnarumma-Navas dans les cages.

Dans un entretien accordé à nos confrères de L’Equipe, l’ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, Christophe Lollichon, a donné son avis sur la situation de Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas au Paris Saint-Germain. Il est notamment revenu sur la prestation du Costaricien, titularisé le week-end dernier face à Nantes (1-3). « L’action du premier but contre Nantes, il doit intervenir plus vite. Mais à cause de sa position de départ sur sa ligne, il se met en difficulté. Il prend plus d’initiatives (que Donnarumma, ndlr), c’est net. Après, dans la lecture des situations pour celui qui reçoit le ballon, ce n’est pas toujours simple pour lui. »

Par ailleurs, le Français avoue qu’il ne comprend pas bien la stratégie de Mauricio Pochettino en faisant alterner les deux gardiens. « Ça peut être un élément qui fragilise. C’est un principe de management que je ne comprendrai jamais. Comment voulez-vous que les défenseurs et le gardien aient des repères ? »