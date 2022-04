Kevin Trapp, qui évolue à Francfort, était en conférence de presse avant le quart de finale retour de Ligue Europa contre le FC Barcelone, ce jeudi à 21h. Le gardien allemand, qui a porté le maillot du Paris Saint-Germain entre 2015 et 2019, a été interrogé sur la fameuse remontada mais l’allemand est totalement passé à autre chose.

Cinq ans après la terrible remontada vécu avec le Paris Saint-Germain, Kevin Trapp fait son retour au Camp Nou avec le maillot de Francfort pour le compte des quarts de finale de la Ligue Europa. Présent en conférence de presse, le gardien allemand a été interrogé sur cette terrible soirée pour le club de la capitale. L’international allemand explique qu’il ne veut plus parler cette soirée.

« Je ne pense pas à ce qui s’est passé ici il y a cinq ans, je me concentre sur le match en cours car c’est un grand défi. Je dois me concentrer sur notre travail. C’est un match différent par rapport à celui-là. La grande différence est que nous avons gagné le match aller (4-0) et que les deux équipes ont dû adopter une approche différente au match retour. Nous savons que nous allons beaucoup souffrir, mais nous savons que nous avons la force de nous qualifier pour les demi-finales », a déclaré Kevin Trapp, qui a joué 91 matchs avec le Paris Saint-Germain.

Désormais a Francfort, Kevin Trapp tenteront de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa après son match nul, 1-1, lors du match aller.