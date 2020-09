Aujourd’hui en sélection avec l’équipe d’Allemagne, Thilo Kehrer (23 ans) est revenu sur la finale de la Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich il y a quelques semaines.

Le défenseur parisien s’est confié sur cette défaite et est déçu de la tournure des événements. “Bien sûr, j’ai été très déçu après la finale et dans les jours qui ont suivi, nous avions tout donné et essayé. Les Bavarois avaient plus de possession de balle, plus de contrôle sur le jeu, plus d’occasions – peut-être aurions-nous pu avoir plus de chance, mais c’est maintenant de l’histoire ancienne. Physiquement parlant, nous avons eu une pause plus longue à cause de la pandémie de Coronavirus et de l’arrêt de la ligue française en mars, donc je ne me sens pas épuisé.” A-t-il expliqué pour “Sportbuzzer”.