Après la victoire 3-0 contre le Stade Rennais hier soir en Ligue 1, le Paris Saint-Germain donne des nouvelles des joueurs blessés à l’issue du match.

Thilo Kehrer : « souffrance des adducteurs dans le cadre d’une pubalgie. L’indisponibilité sera discutée selon le traitement retenu. »

L’attaquant italien Moise Kean « a subi une contusion sur le genou droit nécessitant quelques jours de repos et de soins adaptés. »

Le latéral italien Alessandro Florenzi a une « fatigue musculaire. »

Enfin, le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gueye souffre d’une « lésion des ischios jambiers gauches sur le biceps fémoral. » Les prochains jours permettront sans doute de donner plus de nouvelles et de dévoiler la durée de leur indisponibilité, pour les cas les plus sérieux. Indique le club de la capitale dans un communiqué.