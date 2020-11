Jérôme Rothen compare Moise Kean et Mauro Icardi et pense que l’Argentin reste l’attaquant numéro un du club de la capitale malgré les bonnes performances de son homologue italien.

Consultant sur « RMC », Rothen attend avec impatience le retour de Mauro Icardi et précise que le buteur argentin va remettre les pendules à l’heure. « On va vite en besogne. Icardi aussi, il a marqué des buts dès son arrivée. Il avait vite fait oublier Cavani, car il marquait but sur but. Ça s’est arrêté au bout d’un moment, et ce sera peut-être pareil pour Kean. Il s’est un peu blessé en plus… » Déclare l’ancien parisien sur les ondes de « RMC ».

Avant de poursuivre : « Après, il faut reconnaître qu’il apporte autre chose au jeu parisien. C’est bien. Il est dynamique, il fait beaucoup d’appels. Pour les milieux, c’est un régal, pour les latéraux aussi. Kean propose des choses. J’adore ce genre d’attaquants. Kean, c’est un peu un mix entre Cavani et Icardi ».