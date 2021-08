Pour la seconde saison consécutive, le jeune Arnaud Kalimuendo est prêté par le PSG au RC Lens.

Comme annoncé hier matin, le Paris Saint-Germain et le RC Lens ont trouvé un accord pour le prêt du jeune Arnaud Kalimuendo. Impressionnant la saison dernière avec les Sang et Or, le buteur est prêté pour une saison supplémentaire sans option d’achat. L’Atalanta Bergame était également intéressé par le profil du joueur de 19 ans, mais il a finalement choisi de retourner dans le Pas-de-Calais.