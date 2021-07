The Athletic révèle dans son édition du jour que Jürgen Klopp ne voulait pas se séparer de Georginio Wijnaldum cet été.

« Klopp voulait garder Wijnaldum à bord. Sa polyvalence et sa longévité le rendent presque impossible à remplacer directement. Il n’a manqué que 11 matchs de championnat en cinq ans et était une personne extrêmement populaire dans le vestiaire. […] Wijnaldum a fait preuve de classe jusqu’au dernier jour de son contrat. Il a eu les adieux qu’il méritait. Il sera toujours accueilli à Anfield à bras ouverts », a indiqué le média très sérieux, The Athletic.