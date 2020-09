Juninho ne s’est pas toujours montré tendre vis-à-vis de Neymar. En juillet dernier, il avait même tenu des propos très durs à son égard estimant notamment que “Neymar était venu au PSG juste à cause de l’argent (…)“. Mais aujourd’hui, le directeur sportif de l’OL est revenu sur ses dires.

“Je me suis peut-être mal exprimé quand j’ai cité l’exemple de Neymar. C’était une grande interview qui durait plus de deux heures. Tu t’emballes, tu parles un peu de tout, car c’était un peu le but de passer ce message aux Brésiliens. Mais ce n’était pas fait de façon méchante. J’ai bien dit que sportivement, je considère Neymar comme Messi ou Cristiano Ronaldo. Il a un talent de ce niveau-là. C’est un extraterrestre pour moi” a-t-il déclaré sur RMC Sport.