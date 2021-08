Sous pression pour prolonger son contrat, Kylian Mbappé pourrait prendre une décision définitive ce lundi et l’annoncer en privé à ses dirigeants.

Le feuilleton Kylian Mbappé pourrait prendre un nouveau tournant ce lundi. Après avoir rejeté une nouvelle offre de contrat de la part du Paris Saint-Germain ce week-end, le Français aurait demandé un rendez-vous avec son président Nasser al-Khelaïfi pour lui communiquer son intention de quitter le club d’après les informations de l’émission espagnole El Chiringuito. Kylian Mbappé ne devrait s’exprimer en public sur la question, du moins pas avant d’avoir obtenu un ticket de sortie.

De leur côté, les dirigeants font tout pour faire changer d’avis Mbappé, dont le contrat se termine en juin 2022. En interne, on redoute le départ libre du Français l’été prochain mais encore plus son départ dès cet été pour le Real Madrid. Si Mauricio Pochettino fait le forcing pour conserver son prodige, les fans du PSG commencent à perdre patience avec lui. Samedi face à Strasbourg (4-2), il a été accueilli par la bronca du Parc des Princes. Reste maintenant à savoir quelle sera la décision finale du joueur : partir au plus vite vers le Real Madrid, rester une dernière saison au côté de Lionel Messi ou prolonger son contrat à l’instar de son ami Neymar, lié au club jusqu’en 2025.