Toujours en quête d’un milieu de terrain pour la saison en cours, le Paris Saint-Germain était intéressé par le profil de Jorginho (28 ans).

Malgré cet intérêt, son club de Chelsea semble réticent à l’idée de perdre son leader dans l’entrejeu avant le 5 octobre prochain. Son agent répond et dément les dernières rumeurs.

“Jorginho a encore un contrat de trois ans avec Chelsea. On a beaucoup parlé d’Arsenal et du PSG ces derniers jours. Mais la réalité, c’est qu’il n’y a eu aucune offre officielle pour le joueur. Le marché des transferts ferme le 5 octobre et, plus le temps passe, plus il devient difficile de faire une opération aussi importante”. Gunners et Parisiens sont prévenus.