Face aux médias, Jessy Moulin a avoué qu’il a essayé de déconcentrer Neymar en lui demandant de quel côté il allait tirer son penalty.

Buteur sur penalty hier soir contre Troyes (2-2), Neymar (25′) n’a eu aucune pitié pour Jessy Moulin. Pourtant, le gardien de l’ESTAC a tout tenté pour amadouer le Brésilien. De passage en zone mixte, il a révélé sa petite conversation avec la superstar du PSG avant son tir.

« Je lui dis: ‘Tu sais que si j’arrête le pénalty, je suis une star ? Dis-moi au moins le côté où tu vas tirer. Ma famille me regarde et j’aimerais bien qu’elle soit fière de moi.’ Donc il a rigolé et il m’a dit : ‘Choisis un côté toi.' »