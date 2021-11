Lundi soir, Gianluigi Donnarumma a remporté le trophée Yachine désignant le meilleur gardien du monde. Durant la cérémonie, le champion d’Europe a eu des mots forts envers le Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain possède le meilleur gardien du monde avec Gianluigi Donnarumma. Le portier Italien a remporté le trophée Yachine, durant la cérémonie du ballon d’Or, lundi soir à Paris. Au moment de recevoir son trophée, le jeune gardien a tenu a remercié son nouveau club, le Paris Saint-Germain, qui lui permet de passer un cap dans sa carrière en découvrant notamment la Ligue des Champions.

« Ça a été une année incroyable pour moi. Le fait de s’être qualifié en Ligue des champions avec le Milan AC. L’Euro, qui a été incroyable et nous avait fait honneur à tous les Italiens. C’était une émotion indescriptible. Ensuite, mon passage au PSG, j’en suis très très fier de cela. C’était le destin finalement puisque j’étais un grand suiveur, un grand fan et c’est incroyable que mon transfert se soit fait vers le PSG. Je remercie toutes les personnes qui me font confiance. J’espère être en mesure d’être à la hauteur sur le terrain et de cet honneur de porter ce maillot », a confié Gianluigi Donnarumma, qui sera célébré par le Parc des Princes mercredi soir à l’occasion du match contre l’OGC Nice comptant pour la 16e journée de Ligue 1.