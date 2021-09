Le consultant de RMC, Jérôme Rothen, a adoré la réaction de Kylian Mbappé lors du match contre Metz…Moins celle d’Antonetti.

« Sa réaction après le match ? J’adore. Pour moi, c’est l’essence même du foot ! Un match de compétition, tu as envie de le gagner, d’être le meilleur. Par moment c’est compliqué donc tu fais preuve de chambrage. (…) Fred Antonetti ne devrait pas parler d’humilité, sinon on va analyser tout son comportement depuis le début de sa carrière et on va se rendre compte si lui a fait preuve d’humilité ou pas », a indiqué le consultant sur l’antenne de RMC.