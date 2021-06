Georginio Wijnaldum, 30 ans, actuellement à l’Euro 2020 avec les Pays-Bas a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain. Une bonne pioche selon Jean-Pierre Papin.

En fin de contrat avec Liverpool, le néerlandais Wijnaldum a décidé de quitter le club après avoir remporté la ligue des Champions et le titre de champion d’Angleterre avec les Reds. Actuellement avec les Pays-Bas, il réalise un début de championnat d’Europe exceptionnel avec 3 buts lors de la phase de groupe. Il connaitra son adversaire pour les huitièmes de finales, mercredi soir, à l’issue de la phase de poule de cet Euro 2020. A la rentré, il sera un joueur du Paris Saint-Germain. Une bonne chose selon Jean-Pierre Papin, consultant Bein Sport : « Wijnaldum est habile techniquement, bon dans la relance, dans les passes, comme les autres milieux de terrain du PSG. Mais s’il y a une chose à dire par rapport aux autres milieux du PSG, c’est le discours de Jurgen Klopp. Cela me fait dire que c’est un joueur sur lequel tu peux t’appuyer. Klopp a eu des mots pour lui qui ont juste été exceptionnels. À cela on peut se fier je pense. »

Pour rappel, au dernier moment, Georginio Wijnaldum il a refusé de rejoindre le FC Barcelone pour le PSG où il a signé jusqu’en Juin 2024.