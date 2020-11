C’est une pluie de critiques qui s’est abattue sur le Paris Saint-Germain. Après une nouvelle déception, cette fois-ci sur le terrain de Leipzig en Ligue des Champions, certains tirent la sonnette d’alarme. Notamment, contre Thomas Tuchel.

Battus. Décevant. Horribles. Les adjectifs manquent pour qualifier la prestation du PSG hier soir en Ligue des Champions. Pourtant, le début de match était intéressant, et tous les voyants semblaient au vert. Des la sixième minute, Di Maria renvoyait les Allemands dans les cordes, et même loupé l’occasion de les mettre au tapis 10 minutes plus tard sur penalty. Pointé du doigt, Thomas Tuchel n’a pas réussi à trouver les mots justes. Et son équipe s’est finalement inclinée. Mettant en péril l’avenir de la capitale dans la compétition.

Ce matin, Stéphane Bitton, journaliste de France Bleu Paris a taclé le coach parisien. « On pointe Thomas Tuchel parce qu’il n’a pas les mots. Il ne sait pas inverser un score quand ça ne va pas bien pour le PSG ».

Privés de Neymar, Verrati, Mbappé et bien d’autres, Paris était, comme trop souvent, décimé par les blessures. Mais la permutation Marquinhos-Danilo apparaît comme une énigme. Le journaliste, demande des comptes à Tuchel. « Comment expliquer qu’à la 73e minute, alors que le PSG est mené 2-1, que Paris joue à dix, il fasse rentrer deux défenseurs. Expliquez-moi. Je demande des comptes à Monsieur Tuchel ce matin. Il n’y arrive pas. C’est une réalité. Et quand ça ne va pas, on change les choses. Il va falloir se séparer de Thomas Tuchel. Je n’ai rien contre l’homme. Mais jamais, jamais le PSG ne développe un jeu d’équipe… Ca ne fonctionne pas, il y a des évidences. »