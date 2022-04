Alors qu’il a disputé 11 Classiques sous les couleurs parisiennes, Javier Pastore est revenu sur ses nombreuses années au PSG dans un entretien accordé au Parisien. Il n’exclut pas un retour dans la capitale.

Recruté pour 42 millions d’euros en provenance de Palerme, Javier Pastore était qualifié de magicien. Présent au club de 2011 à 2018, il a eu l’occasion de disputer 11 Classiques entre le PSG et l’OM pour une seule défaite à son actif. Des moments particuliers sur lesquelles il est revenu avant de lancer une perche à la direction du club de la capitale.

« Dès mon arrivée, j’ai senti que c’était un match particulier. toute la semaine les supporters faisaient sentir cette bonne pression de le gagner. L’ambiance dans les stades était top, similaire à ce que l’on peut connaître en Italie ou en Argentine. Après presque chaque match, on avait notre groupe, on partait dans la maison de Pocho Lavezzi ou dans la mienne et on arrivait vers 2 ou 3 heures du matin. Pocho cuisinait pour tout le monde, on mangeait, on rigolait, on buvait du vin. Je n’ai jamais cherchait à marquer des buts, jamais joué pour marquer des buts. Mais plutôt bien faire jouer mes copains, donner des passes décisives. Ca doit être quelque chose de joli de marquer dans un Classique… Mais bon, ce n’est pas fini encore, on ne sait jamais« , a déclaré Javier Pastore dans des propos recueillis par Le Parisien.