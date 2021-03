Leandro Paredes n’a pas manqué d’éloges ce week-end au moment d’évoquer l’influence du Brésilien sur le jeu du Paris Saint-Germain.

Ce week-end, l’émission Téléfoot a diffusé un entretien exclusif avec le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Leandro Paredes. Notamment interrogé au sujet de son coéquipier Neymar, l’Argentin en a profité pour expliquer pourquoi le Brésilien est la pièce maîtresse de l’effectif. Il insiste également sur le fait que Neymar est un exemple pour les autres joueurs du PSG.

« C’est très important pour tout le monde qu’il soit en pleine forme, qu’il soit bien dans sa tête, avec beaucoup d’envie. C’est incroyable ce que Neymar peut nous apporter. C’est à nous de l’aider pour que tout se passe bien pour lui. Il faut se mettre à son niveau en Ligue des Champions. Si je veux qu’il reste ? Oui, bien sûr. C’est un joueur très important sur et en dehors du terrain. On aimerait qu’il reste avec nous le plus longtemps possible », a confié Leandro Paredes, qui estime également que le Brésilien et son ami Kylian Mbappé vont prolonger leur contrat. « Oui, le club va faire tout son possible pour les conserver. On va continuer à en profiter et espérer qu’ils restent. »