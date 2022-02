Star souvent décriée du Paris Saint-Germain, Neymar n’en reste pas moins l’un des meilleurs joueurs du monde. Une idée que soutiennent Etienne Moatti et Daniel Alves.

« Il y aura toujours des blessures et des incidents dans la vie. Mais la différence entre un vrai champion et quelqu’un qui échoue en route, c’est cette volonté d’aller jusqu’au bout des choses. Il est tellement doué, que même dans le chaos il parvient à exceller. Il a toujours cet éclat flamboyant en lui« , a déclaré Dani Alves lors de son passage dans le documentaire sur Neymar réalisé par Netflix.

« On oublie quand même des belles séquences de Neymar au PSG ! On occulte des périodes exceptionnelles de Neymar, qui sont certes trop rares pour en faire une réussite, mais on se rappelle que le joueur a amené le PSG en finale de la Ligue des Champions. Il a été à de nombreuses reprises à un niveau exceptionnel, mais pas suffisamment pour en faire une réussite. Mais de là à faire une caricature de lui comme si c’était un joueur en chaise roulante et qui ne peut pas mettre un pied devant l’autre… Il ne faut pas exagérer !« , a lancé Etienne Moatti sur L’Equipe TV.