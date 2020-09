Mauro Icardi connaît un début de saison difficile avec le PSG.

Transparent lors du Final 8 de la Ligue des Champions, Mauro Icardi connaît un début de saison en Ligue 1 aussi difficile. L’attaquant du PSG peut encore compter sur le soutient de Pierre Ménès, le consultant de Canal+ estime que l’avant-centre va inscrire beaucoup de buts cette saison avec le club de la capitale.

“Contre Nice, je n’ai pas trouvé Icardi aussi fantomatique que cela. C’est sûr qu’il ne va jamais toucher 50 ballons par match. Mais je l’ai vu faire 2-3 trucs pas trop mal. Une bonne remise, un tir sur le poteau… Je suis persuadé que le jour où il va marquer un but, il va en mettre 15 en 10 matchs. C’est un peu le prototype du joueur pour faire ça. Cavani ? Son problème, c’est qu’il restait sur deux saisons très médiocres, avec beaucoup de blessures. Le PSG n’était pas prêt à le garder au tarif de plus de 10 millions d’euros nets d’impôts par an. Et je constate que Cavani, qui n’a pas baissé ses prétentions financières, n’a toujours pas trouvé de club”, a indiqué le consultant de Canal.