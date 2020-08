Cantonné au banc des remplaçants lors de la finale de la Ligue des champions, Icardi ne semble pas rancunier envers le PSG puisque son choix de rejoindre la capitale française est selon lui, “la meilleure décision de sa vie“.

« Il y a un an, j’ai dû prendre la décision de changer (de club), de faire quelque chose de nouveau, de découvrir… Aujourd’hui, un an plus tard, on est là, la tête haute, fiers de tout ce que nous avons fait, de ce qu’on continue de construire. Je n’ai pas de mots pour remercier tout le soutien que j’ai reçu qui a fait que cette décision que j’ai prise a été la meilleure décision de ma vie » a déclaré l’ancien attaquant de l’Inter Milan.