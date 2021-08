Coup dur pour Mauro Icardi l’attaquant du Paris Saint-Germain qui est contraint de se reposer pendant quelques semaines pour soigner une nouvelle blessure.

Dans un communiqué posté sur son site officiel, le club de la capitale indique que l’attaquant argentin souffre d’une entorse et a dévoilé la durée de son indisponibilité. « Les examens pratiqués confirment que l’Argentin souffre d’une entorse de grade 2 de l’acromio-claviculaire droite. Le retour à l’entraînement collectif est estimé entre 3 et 4 semaines. » Le retour à la compétition du footballeur de 28 ans n’est donc pas programmé avant la fin du mois de septembre, dans le meilleur des cas. Il ne pourra pas non plus jouer en sélection national d’Argentine. Icardi s’est blessé au niveau de l’épaule ce vendredi après la victoire 4 buts à 2 face au Stade Brestois.