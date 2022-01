Alors qu’on annonçait un départ imminent de Mauro Icardi à la Juventus, Wanda Nara va devoir revoir ses plans : son mari n’est plus une star en Italie.

Cantonné au banc de touche au PSG, l’attaquant argentin Mauro Icardi cherche une porte de sortie pour cet hiver. Son épouse et agent, Wanda Nara, a ainsi repris contact avec la Juventus Turin qui avait activement souhaité le recruter par le passé. Mais les choses ont changé. Le club italien aurait désormais d’autres priorités. En cas de départ d’Alvaro Morata, la Juventus va bel et bien jeter son dévolu sur un nouvel attaquant. Mais pas forcément Icardi. Cavani, Vlahovic et Scamacca seraient les trois premiers choix, selon La Gazzetta dello Sport.

Il n’en reste pas moins que l’option d’un prêt de Mauro Icardi à la Juventus jusqu’à la fin de la saison reste sur la table. Affaire à suivre dans les prochains jours.