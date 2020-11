Mauro Icardi devrait être disponible pour le PSG afin d’affronter les Girondins de Bordeaux au Parc des Princes. L’attaquant argentin a manqué au club de la capitale comme le confie le journaliste de France Bleu Paris, Stéphane Bitton.

« Mauro Icardi, on l’avait presque oublié. C’est pourtant un des quatre fantastiques avec Mbappé, Neymar et Di Maria. Je rappelle que c’est le transfert de l’été pour le PSG : 50M€. Paris s’est empêché de faire d’autres transferts pour signer Icardi. Son retour est une bonne nouvelle, il n’a plus joué depuis le 2 octobre dernier, le carton face à Angers 6-1. C’est un garçon plein de talent qui doit être le successeur d’Edi Cavani, un vrai renard des surfaces, un buteur à l’ancienne. Il ne sera pas titulaire contre Bordeaux, mais il a manqué. Le PSG a besoin de marquer, de finition, et il aura besoin de marquer à Manchester mercredi pour continuer à espérer en Ligue des champions », a indiqué le journaliste.