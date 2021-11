Légende absolue au PSG, Zlatan Ibrahimovic a récemment donné quelques conseils à Kylian Mbappé. Pour lui, la jeune star ne repousse pas suffisamment ses limites.

« J’adore Mbappé, mais ce qu’il fait n’est pas encore assez. Il est trop dans sa zone de confort. Il faut qu’il marche sur le feu et il sera encore meilleur. Imaginez comme il peut devenir fort s’il se fait mal. Il faut qu’il sente l’odeur du sang.

Tu dois être entouré de gens qui te poussent et qui t’élèvent. Mais tu n’as pas besoin d’être entouré de ceux qui te disent que tu es le meilleur. Non, non, non, entoure-toi de ceux qui te diront que tu n’es pas assez bon et que tu dois devenir meilleur. Et tu deviendras meilleur », a jugé Ibra au micro de Téléfoot.