L’avenir de Kylian Mbappé est très incertain. En fin de contrat cette année l’attaquant du PSG pourrait s’engager libre au Real Madrid. Et si cette éventualité ne plait pas beaucoup aux parisiens, Ibrahimovic lui, pense que Mbappé devrait tenter sa chance en Espagne.

« Si Kylian doit aller à Madrid ? Il n’y a que Kylian qui puisse répondre à cette question. Cela dépend de ce qu’il veut, ce qu’il pense. Moi, j’y serais allé. Mais si je suis le PSG, j’essaierais de le retenir. C’est lui qui décidera. Le PSG veut le garder, évidemment, mais lui, est-ce qu’il veut rester ? »

« Je pense aussi qu’il y a d’autres clubs qui le veulent : si tu es dirigeant, que tu as les moyens et que tu ne veux pas prendre Mbappé, tu t’es trompé de métier. Il m’a demandé, oui, et je lui ai dit : « À ta place, j’irais au Real ». J’ai eu la chance de jouer dans différentes équipes, différents pays, avec différents champions, et c’est comme ça que j’ai appris et que j’ai grandi. Jouer chez toi toute ta carrière, c’est plus facile, à mon avis. Alors que si tu fais ta valise et que tu vas dans d’autres jardins, c’est une aventure », a lancé Ibrahimovic pour l’Equipe.