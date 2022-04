Ce vendredi, le Paris Saint-Germain a publié son traditionnel point médical. Pour le déplacement à Clermont, samedi à 21h, Mauricio Pochettino, ne pourra pas compter sur huit joueurs dont Angel Di Maria et Julian Draxler.

L’infirmerie du Paris Saint-Germain est bien garnie. À la veille du déplacement à Clermont pour le compte de la 31e journée de Ligue 1 (samedi à 21h), le club de la capitale a communiqué un point médical. Au total, huit joueurs ne seront pas du déplacement en Auvergne: Julian Draxler a été opéré d’une lésion du ménisque externe du genou droit. Son retour à l’entraînement est prévu dans 30 à 45 jours.

Angel Di Maria continue son travail de réathlétisation pour un retour à l’entraînement dans le courant de la semaine prochaine. Leandro Paredes, qui souffrait d’une pubalgie depuis plusieurs semaines, a été opéré avec succès hier à Paris. Son retour à la compétition est prévu dans environ 2 mois. Ander Herrera a repris la course et le travail individualisé sur le terrain. Son retour à l’entrainement collectif est prévu dans 8 jours. Keylor Navas poursuit sa rééducation pour une lésion aux adducteurs droits et reprendra l’entraînement en fin de semaine prochaine. Suite à une lésion aux adducteurs, Abdou Diallo poursuit son travail de réathlétisation et son retour à l’entraînement est prévu dans 10 jours. Ismaël Gharbi poursuit son travail de réathlétisation après son entorse de la cheville gauche. Layvin Kurzawa reprendra l’entrainement dans 10 jours dans les suites d’une lombalgie et de douleurs aux mollets.

Samedi soir, en cas de victoire contre Clermont, lors de la 31e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain peut se rapprocher du titre de champion de france. le dixième de son histoire.