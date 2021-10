Milieu de terrain espagnol du Paris Saint-Germain, Ander Herrera est revenu sur le match de Ligue des champions hier soir et la victoire in-extrémis 3 buts à 2 contre le RB Leipzig.

« C’était un match très serré. Ils nous ont rendu le match difficile. On a bien commencé, on a eu des occasions, mais après 20-25 minutes, on a perdu des ballons qui les ont fait entrer dans le match. On a mérité la victoire, même s’ils ont eu des occasions. Nous devons nous améliorer. On doit maintenir notre niveau du début de match », a indiqué l’Espagnol en zone mixte. »

Avant d’ajouter : « On a eu une attitude fantastique. On a perdu des ballons qu’on ne devait pas perdre car cela a donné du courage à l’adversaire. On doit maîtriser durant 90 minutes, mais on en prend le chemin. On doit rappeler aussi qu’ils avaient besoin de gagner. En Ligue des Champions, ce n’est jamais facile », a rajouté Herrera.