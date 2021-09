Le milieu de terrain espagnol du Paris Saint-Germain, Ander Herrera évoque le duel en Ligue des champions à venir face à Manchester City.

L’Espagnol se confie et précise que le club de la capitale redoute le pressing tous terrain du champion d’Angleterre en titre. « Si l’on craint le pressing haut de Manchester City ? Oui c’est vrai qu’ils l’ont très bien fait contre Chelsea mais ça sera un match différent, a confié l’Espagnol. C’est pas mal s’ils mettent la pression car on connaît nos qualités et on sait qu’avec des espaces on peut être très dangereux aussi. On a la personnalité pour jouer, même s’ils mettent de la pression. »