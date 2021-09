Recruté au mercato contre 60 millions d’euros, Achraf Hakimi réalise un début de saison correct avec sa nouvelle équipe. L’international marocain s’est confié et il dévoile son plan de carrière.

Débarqué en provenance de l’Inter Milan, le défenseur marocain n’a pas caché son envie de s’inscrire dans la durée avec le club de la capitale. « Je suis honoré d’avoir signé à Paris, un club historique, grand, ambitieux. Vous savez l’excellente équipe qu’on a, les joueurs qui jouent ici et ceux qui veulent entrer. Je suis heureux de faire partie de ce club. J’espère y faire de belles choses et laisser mon nom dans son histoire. Comme je l’ai dit, essayer de gagner, d’atteindre les objectifs collectifs, essayer de remporter tous les trophées possibles. Et personnellement, profiter, remplir les objectifs collectifs et graver mon nom dans l’histoire du PSG, » a déclaré le latéral droit de 22 ans auprès de la chaîne officielle du club. Des déclarations qui vont à l’encontre des dernières phrases de son ancien entraîneur l’Inter Milan Antonio Conte, qui avait indiquer que le joueur comptait revenir au Real Madrid. Affaire à suivre…