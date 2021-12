Achraf Hakimi, latéral droit du Paris Saint-Germain, était en conférence de presse avant d’affronter Bruges lors de la sixième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Face aux médias, l’international marocain a pris La défense de son coéquipier Lionel Messi et son entraîneur Mauricio Pochettino énormément critiqué depuis le début de la saison.

Achraf Hakimi a réalisé un début de saison exceptionnel avant de marquer le pas comme l’ensemble de ses coéquipier malgré de bons résultats en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Son entraineur Mauricio Pochettino est énormément critiqué sur le manque de style de jeu du Paris Saint-Germain. De son côté, Lionel Messi, qui a récemment remporté le septième ballon d’or de sa carrière, est critiqué pour ses prestations loin de son niveau habituel.

L’international marocain, qui était en conférence de presse lundi à la veille d’affronter Bruges (mardi à 18h45) en Ligue des Champions à pris la défense des deux argentins: « Dans le monde du football, il y a toujours beaucoup de critiques, relativise Hakimi. Vous serez toujours critiqués pour quelque chose. Notre entraîneur est concentré sur le PSG et le prochain match qui nous attend, pour améliorer les choses. Nous le voyons très concentré pour faire de grandes choses. Je me sens de mieux en mieux avec lui. C’est un grand joueur, on le sait tous. Il faut s’adapter à lui. On apprend à se connaître et faire du mieux possible pour l’équipe.»